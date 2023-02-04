GSM-TECHNOLOGY – динамично развивающаяся молодая компания, предлагающая услуги по усилению gsm сигнала сотовой связи и мобильного интернета на любом объекте независимо от его удаленности от базовой станции сотового оператора.

Квалифицированный подход к устранению проблем плохого сигнала связи

В нашей компании работают квалифицированные менеджеры по продаже и техники, специализирующиеся непосредственно на монтаже комплектов усилителей на объекте клиента. Благодаря оборудованию, предлагаемому нами, можно беспроблемно решить вопрос усиления сотовой связи абсолютно на любом объекте, начиная от офисных помещений в многоэтажных торговых, бизнес-центрах и заканчивая подземными многоуровневыми паркингами.

100% гарантия качества на реализуемое оборудование и профессиональный монтаж

Специалисты компании GSM-TECHNOLOGY полностью берут на себя ответственность за выполнение всех работ, связанных с предварительной подготовкой по выбору комплекта оборудования для усиления сотовой связи.

Первоочередно после поступления заявки от клиента мастера выезжают на объект заказчика для проведения профессиональных замеров сигнала сотовой связи. Это требуется для того чтобы определить наиболее оптимальную мощность оборудования, которое будет полностью соответствовать параметрам и максимально усиливать сигнал мобильной связи.

Реализуем только сертифицированные усилители сотового сигнала и интернета

Мы продаем действительно качественное оборудование для усиления сотовой связи и мобильного интернета. Компании, с которыми мы сотрудничаем, выпускают надежную профессиональную технику, к эксплуатационным характеристикам которой у нас никогда не возникало вопросов. На все оборудование предоставляется гарантия качества завода-производителя.

Специалисты GSM-TECHNOLOGY:

грамотно подойдут к вопросу подбора усилителя сотового сигнала и интернета ;

; проконсультируют по всем интересующим вопросам;

проведут профессиональную радиоразведку с фиксацией полученных данных;

предложат наиболее оптимальный вариант усилителя по цене и качеству;

выполнят монтаж системы усиления на объекте.

Профессиональный монтаж на любых объектах

Обращаясь за услугами монтажа в нашу компанию, клиент автоматически получает гарантию качества на все виды выполняемых работ, а не только на приобретаемое оборудование. Сам монтаж не займет много времени, работа абсолютно не пыльная, поэтому может быть выполнена в любое удобное для заказчика время.

Не рекомендуем самостоятельно проводить установку репитера на своем объекте:

во-первых, необходимо точно знать, куда установить внешнюю антенну и что самое важное - направить ее именно на базовую станцию сотового оператора;

во-вторых, от установки внешней антенны во многом будет зависеть уровень приема сигнала, поступающего от базовой станции на репитер и мобильные устройства;

в-третьих, только специалисты компании точно знают в каких местах следует устанавливать внутренние антенны в помещениях и специальные разделители, если количество антенн будет превышать две единицы;

в-четвертых, важной составляющей безупречной работы усилителя является грамотно проведенная настройка всего оборудования для усиления мобильной связи, выполнить которую может только квалифицированный специалист;

в-пятых, не следует забывать, что при самостоятельной установке нет никакой гарантии в бесперебойном функционировании усилителя сотового сигнала и интернета.

Специалисты профессионально подходят к исполнению своих обязанностей, выполняя подбор оборудования с учетом пожеланий клиента и требований объекта, где необходимо усиление сотовой связи, а также профессионально проводят монтаж системы собственными силами.