Усиливаем сотовую связь и мобильный интернет

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Усиление сотовой связи
GSM-TECHNOLOGY

Усиление сигнала сотовой связи и интернета

Обращаясь за услугами по усилению сотовой связи и интернета в нашу компанию, вы автоматически получаете гарантию качества на все виды выполняемых работ, а не только на приобретаемое оборудование.

О компании
Презентация

Как мы усиливаем сигнал сотовой связи?

Выезд на замер сигнала

Наш инженер выезжает на объект для замера уровня и частоты сигнала

Подбор оборудования

По замерам подбираем оборудование, проект монтажа и заключаем договор

Монтаж и настройка

По проекту выполняем монтаж и настройку оборудования

Приемка работы

Вы проверяете результат работы, оплачиваете услуги и оборудование

Гарантия и сервис

Сервисное и гарантийное обслуживание по договору

Наши работы

Все проекты
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ МОНТАЖ

Усиление сотовой связи и интернета своими руками

Если вы хотите приобрести действительно качественное оборудование для усиления сотовой связи и мобильного интернета для дальнейшей самостоятельной установки, то вы по адресу:

  • В наличии комплектующие для качественного усиления сигнала, а также готовые комплекты под различные задачи;
  • Компании, с которыми мы сотрудничаем, выпускают надежную профессиональную технику, к эксплуатационным характеристикам которой у нас никогда не возникало вопросов.
  • На все оборудование предоставляется гарантия качества завода-производителя, имеются все лицензии и сертификаты.
  • Доставка по всей России услугами транспортных компаний от 2 дней
Монтаж системы усиления связи
Рекомендация

 

В свою очередь мы настоятельно рекомендуем доверить подбор и монтаж оборудования профессионалам, чтобы получить максимальный эффект от усиления и избежать штрафов за неправильную установку.

Карта покрытия 2G/3G/4G
Советы по выбору репитера
Детектор сбоев сотовых операторов

Схема установки усилителя связи

Внешняя всепогодная направленная антенна

Внутренняя панельная антенна

Репитер

Готовые комплекты для самостоятельной установки
Мы подобрали для вас лучшее оборудование для усиления качества приема сигнала сотовой связи и интернета на любом объекте
Комплект VEGATEL TN-1800 PRO - купить недорого с доставкой в Москве
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Комплект VEGATEL TN-1800 PRO

Vegatel

В наличии

17430 
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Вес 2,1 kg
Производитель

Комплект PicoCell 5SХ17 LITE 3 - купить недорого с доставкой в Москве
Комплект PicoCell 5SХ17 LITE 3 - купить недорого с доставкой в Москве 3
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Комплект PicoCell 5SХ17 LITE 3

Picocell

В наличии

107960 
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Вес 3 kg
Производитель

Комплект VEGATEL TN-2100 (14Y) - купить недорого с доставкой в Москве
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Комплект VEGATEL TN-2100 (14Y)

Vegatel

В наличии

15225 
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Вес 2,1 kg
Производитель

Комплект VEGATEL TN-2100 PRO (14Y) - купить недорого с доставкой в Москве
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Комплект VEGATEL TN-2100 PRO (14Y)

Vegatel

В наличии

18060 
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Вес 3 kg
Габариты 25 × 32 × 8 cm
Производитель

Рабочие частоты

Стандарт связи

,

Площадь покрытия

Мобильная связь

,

Комплект VEGATEL TN-900 PRO - купить недорого с доставкой в Москве
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Комплект VEGATEL TN-900 PRO

Vegatel

В наличии

17430 
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Вес 2,1 kg
Производитель

Новинки усилителей связи

Репитер VEGATEL VT3-1800 (S) - купить недорого с доставкой в Москве
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Репитер VEGATEL VT3-1800 (S)

В наличии

51240 
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Репитер VEGATEL VT3-1800/2100/2600 - купить недорого с доставкой в Москве
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Репитер VEGATEL VT3-1800/2100/2600

В наличии

74130 
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Тюремный подавитель сотовой связи и навигации Waterproof 75W - купить недорого с доставкой в Москве
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Тюремный подавитель сотовой связи и навигации Waterproof 75W

Доступно для предзаказа

Цена по запросу
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Тюремный подавитель сотовой связи и навигации Prisons Jammers - купить недорого с доставкой в Москве
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Тюремный подавитель сотовой связи и навигации Prisons Jammers

Доступно для предзаказа

Цена по запросу
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Портативный подавитель сотовой связи и навигации Portable Pelican Convoy - купить недорого с доставкой в Москве
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Портативный подавитель сотовой связи и навигации Portable Pelican Convoy

Доступно для предзаказа

Цена по запросу
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Портативный подавитель сотовой связи и навигации 868W - купить недорого с доставкой в Москве
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Портативный подавитель сотовой связи и навигации 868W

Доступно для предзаказа

Цена по запросу
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Беспроводной противовзрывной глушитель высокой мощности 600 Вт - купить недорого с доставкой в Москве
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Беспроводной противовзрывной глушитель высокой мощности 600 Вт

Доступно для предзаказа

Цена по запросу
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Пигтейл (TS9 – F-Female) - купить недорого с доставкой в Москве
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Пигтейл (TS9 – F-Female)

В наличии

250 
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Пигтейл (SMA-Male – F-Female) - купить недорого с доставкой в Москве
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Пигтейл (SMA-Male – F-Female)

В наличии

242 
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Кабель 8D-FB 15 метров N-male – N-male - купить недорого с доставкой в Москве
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Кабель 8D-FB 15 метров N-male – N-male

В наличии

3330 
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Комбайнер PicoCell 2х1 FBS-900/1800-2100-N - купить недорого с доставкой в Москве
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Комбайнер PicoCell 2х1 FBS-900/1800-2100-N

В наличии

32000 
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Производитель
Мобильная связь
Развязка
Тип разъема
Габариты
Вес
Разветвитель Directional Coupler 15db 4.3-10 - купить недорого с доставкой в Москве
Разветвитель Directional Coupler 15db 4.3-10 - купить недорого с доставкой в Москве 3
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Разветвитель Directional Coupler 15db 4.3-10

В наличии

5900 
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Производитель
Кол-во выходов
Развязка
Тип разъема
Вес

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Усиление сотового сигнала и сотовой связи за 1 день

GSM-TECHNOLOGY – динамично развивающаяся молодая компания, предлагающая услуги по усилению gsm сигнала сотовой связи и мобильного интернета на любом объекте независимо от его удаленности от базовой станции сотового оператора. 

Квалифицированный подход к устранению проблем плохого сигнала связи

В нашей компании работают квалифицированные менеджеры по продаже и техники, специализирующиеся непосредственно на монтаже комплектов усилителей на объекте клиента. Благодаря оборудованию, предлагаемому нами, можно беспроблемно решить вопрос усиления сотовой связи абсолютно на любом объекте, начиная от офисных помещений в многоэтажных торговых, бизнес-центрах и заканчивая подземными многоуровневыми паркингами.

100% гарантия качества на реализуемое оборудование и профессиональный монтаж

Специалисты компании GSM-TECHNOLOGY полностью берут на себя ответственность за выполнение всех работ, связанных с предварительной подготовкой по выбору комплекта оборудования для усиления сотовой связи.

Первоочередно после поступления заявки от клиента мастера выезжают на объект заказчика для проведения профессиональных замеров сигнала сотовой связи. Это требуется для того чтобы определить наиболее оптимальную мощность оборудования, которое будет полностью соответствовать параметрам и максимально усиливать сигнал мобильной связи.

Реализуем только сертифицированные усилители сотового сигнала и интернета

Мы продаем действительно качественное оборудование для усиления сотовой связи и мобильного интернета. Компании, с которыми мы сотрудничаем, выпускают надежную профессиональную технику, к эксплуатационным характеристикам которой у нас никогда не возникало вопросов. На все оборудование предоставляется гарантия качества завода-производителя.

Специалисты GSM-TECHNOLOGY:

  • грамотно подойдут к вопросу подбора усилителя сотового сигнала и интернета;
  • проконсультируют по всем интересующим вопросам;
  • проведут профессиональную радиоразведку с фиксацией полученных данных;
  • предложат наиболее оптимальный вариант усилителя по цене и качеству;
  • выполнят монтаж системы усиления на объекте.

Профессиональный монтаж на любых объектах

Обращаясь за услугами монтажа в нашу компанию, клиент автоматически получает гарантию качества на все виды выполняемых работ, а не только на приобретаемое оборудование. Сам монтаж не займет много времени, работа абсолютно не пыльная, поэтому может быть выполнена в любое удобное для заказчика время.

Не рекомендуем самостоятельно проводить установку репитера на своем объекте:

  • во-первых, необходимо точно знать, куда установить внешнюю антенну и что самое важное - направить ее именно на базовую станцию сотового оператора;
  • во-вторых, от установки внешней антенны во многом будет зависеть уровень приема сигнала, поступающего от базовой станции на репитер и мобильные устройства;
  • в-третьих, только специалисты компании точно знают в каких местах следует устанавливать внутренние антенны в помещениях и специальные разделители, если количество антенн будет превышать две единицы;
  • в-четвертых, важной составляющей безупречной работы усилителя является грамотно проведенная настройка всего оборудования для усиления мобильной связи, выполнить которую может только квалифицированный специалист;
  • в-пятых, не следует забывать, что при самостоятельной установке нет никакой гарантии в бесперебойном функционировании усилителя сотового сигнала и интернета.

Специалисты профессионально подходят к исполнению своих обязанностей, выполняя подбор оборудования с учетом пожеланий клиента и требований объекта, где необходимо усиление сотовой связи, а также профессионально проводят монтаж системы собственными силами.

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